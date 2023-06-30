В Литві хочуть заглушити російську радіостанцію, що транслює із Калініграда

В Литві збираються заглушити російську радіостанцію Sputnik, яка транслюється з Калініграда.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє Управління з регулювання комунікацій (RRT) балтійської країни.

Зазначається, що радіостанція Sputnik транслюється на неузгодженій радіочастоті з Калінінградської області і її можна почути в Клайпедському регіоні Литви.

Згідно з вимірами сигналу, станція мовлення може знаходитися на прилеглій до державного кордону сухопутній частині російської території в районі Нерінги.

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Оскільки звернення до РФ з вимогою вимкнути джерело електромагнітного випромінювання не допомогло, RRT запропонувало відповідним органам влади розглянути заходи щодо обмеження можливостей мовлення в Клайпедському регіоні, подавши заявку на отримання дозволу для гравців литовського радіоринку на трансляцію радіосигналу на тій самій частоті, на якій зараз транслюється Sputnik.

Уточнюється, що якщо жоден учасник ринку не виявить бажання мовити на цих частотах , тоді владі пропонується ухвалити рішення про тимчасове мовлення контенту на цих частотах з метою запобігання незаконному поширенню російського радіоконтенту на території Литви.

"RRT подало до Міністерства транспорту і зв'язку та Литовського центру радіо і телебачення уточнені розрахунки ефективних випромінюваних потужностей, запропонованих для радіостанцій в Клайпеді та Ніді, щоб забезпечити ефективне обмеження прийому російської радіостанції", – резюмується в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) вирішила заблокувати IP-адреси, де можна дивитися заборонені в країні російські пропагандистські телепрограми.

Перед цим стало відомо, що у Болгарії помітили велику мережу сайтів-сміттярок, створених для поширення неправдивих новин та дезінформації, зокрема російської.