Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Литві хочуть заглушити російську радіостанцію, що транслює із Калініграда

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 17:59

В Литві збираються заглушити російську радіостанцію Sputnik, яка транслюється з Калініграда.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє Управління з регулювання комунікацій (RRT) балтійської країни.

Зазначається, що радіостанція Sputnik транслюється на неузгодженій радіочастоті з Калінінградської області і її можна почути в Клайпедському регіоні Литви.

Реклама:

Згідно з вимірами сигналу, станція мовлення може знаходитися на прилеглій до державного кордону сухопутній частині російської території в районі Нерінги.

Оскільки звернення до РФ з вимогою вимкнути джерело електромагнітного випромінювання не допомогло, RRT запропонувало відповідним органам влади розглянути заходи щодо обмеження можливостей мовлення в Клайпедському регіоні, подавши заявку на отримання дозволу для гравців литовського радіоринку на трансляцію радіосигналу на тій самій частоті, на якій зараз транслюється Sputnik.

Уточнюється, що якщо жоден учасник ринку не виявить бажання мовити на цих частотах , тоді владі пропонується ухвалити рішення про тимчасове мовлення контенту на цих частотах з метою запобігання незаконному поширенню російського радіоконтенту на території Литви.

ВІДЕО ДНЯ

"RRT подало до Міністерства транспорту і зв'язку та Литовського центру радіо і телебачення уточнені розрахунки ефективних випромінюваних потужностей, запропонованих для радіостанцій в Клайпеді та Ніді, щоб забезпечити ефективне обмеження прийому російської радіостанції", – резюмується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) вирішила заблокувати IP-адреси, де можна дивитися заборонені в країні російські пропагандистські телепрограми.

Перед цим стало відомо, що у Болгарії помітили велику мережу сайтів-сміттярок, створених для поширення неправдивих новин та дезінформації, зокрема російської. 

Теми: ЛитваРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: