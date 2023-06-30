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В Литве хотят заглушить российскую радиостанцию, транслирующую из Калиниграда

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 17:59

В Литве собираются заглушить российскую радиостанцию Sputnik, которая транслируется из Калиниграда.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает Управление по регулированию коммуникаций (RRT) балтийской страны.

Отмечается, что радиостанция Sputnik транслируется на несогласованной радиочастоте из Калининградской области и ее можно услышать в Клайпедском регионе Литвы.

Согласно замерам сигнала, станция вещания может находиться на прилегающей к государственной границе сухопутной части российской территории в районе Неринги.

Поскольку обращение к РФ с требованием выключить источник электромагнитного излучения не помогло, RRT предложило соответствующим органам власти рассмотреть меры по ограничению возможностей вещания в Клайпедском регионе, подав заявку на получение разрешения для игроков литовского радиорынка на трансляцию радиосигнала на той же частоте, на которой сейчас транслируется Sputnik.

Уточняется, что если ни один участник рынка не изъявит желания вещать на этих частотах, тогда властям предлагается принять решение о временном вещании контента на этих частотах с целью предотвращения незаконного распространения российского радиоконтента на территории Литвы.

"RRT подало в Министерство транспорта и связи и Литовский центр радио и телевидения уточненные расчеты эффективных излучаемых мощностей, предложенных для радиостанций в Клайпеде и Ниде, чтобы обеспечить эффективное ограничение приема российской радиостанции", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) решила заблокировать IP-адреса, где можно смотреть запрещенные в стране российские пропагандистские телепрограммы.

Перед этим стало известно, что в Болгарии заметили большую сеть сайтов-помоек, созданных для распространения ложных новостей и дезинформации, в частности российской.

Темы: ЛитваРосcия
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