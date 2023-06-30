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Стрілянина в аеропорту Кишинева: пасажирів евакуювали, рейси скасували

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 18:21

У Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів відкрив стрілянину, після чого його роботу призупинили, а пасажирів евакуювали.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, застосував вогнепальну зброю.

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Правоохоронці перебувають на місці події, пообіцяли надати подробиці пізніше.

У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

Молдова посилила контроль в аеропорту Кишинева у зв'язку з повномасштабною агресією проти України на тлі побоювань, що так до держави можуть потрапити проросійські агенти.

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Особливо перевірки посилились після інформації, що Росія мала намір влаштувати в країні переворот і готувала для цього за кордоном людей.

Нагадаємо, нещодавно до Молдови намагався потрапити громадянин Росії, пов'язаний із проросійськими загонами, які воюють на Донбасі. 

Теми: Молдовааеропорт
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