Стрельба в аэропорту Кишинева: пассажиров эвакуировали, рейсы отменили
В Кишиневском аэропорту в пятницу днем один из пассажиров открыл стрельбу, после чего его работу приостановили, а пассажиров эвакуировали.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Министерство внутренних дел Молдовы сообщило, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие.
Правоохранители находятся на месте происшествия, пообещали предоставить подробности позже.
В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня. Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания.
Молдова усилила контроль в аэропорту Кишинева в связи с полномасштабной агрессией против Украины на фоне опасений, что так в государство могут попасть пророссийские агенты.
Особенно проверки усилились после информации, что Россия намеревалась устроить в стране переворот и готовила для этого за рубежом людей.
Напомним, недавно в Молдову пытался попасть гражданин России, связанный с пророссийскими отрядами, которые воюют на Донбассе.