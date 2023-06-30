Стрельба в аэропорту Кишинева: пассажиров эвакуировали, рейсы отменили

В Кишиневском аэропорту в пятницу днем один из пассажиров открыл стрельбу, после чего его работу приостановили, а пассажиров эвакуировали.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Министерство внутренних дел Молдовы сообщило, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие.

Правоохранители находятся на месте происшествия, пообещали предоставить подробности позже.

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В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня. Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания.

Молдова усилила контроль в аэропорту Кишинева в связи с полномасштабной агрессией против Украины на фоне опасений, что так в государство могут попасть пророссийские агенты.

Особенно проверки усилились после информации, что Россия намеревалась устроить в стране переворот и готовила для этого за рубежом людей.

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Напомним, недавно в Молдову пытался попасть гражданин России, связанный с пророссийскими отрядами, которые воюют на Донбассе.