Стрілянина в аеропорту Кишинева: влада каже про двох жертв

Міністерство внутрішніх справ Молдови підтвердило інформацію про двох жертв у результаті стрілянини в аеропорту Кишинева в п'ятницю вдень.

Про це йдеться в повідомленні МВС, пише "Європейська правда".

У відомстві підкреслили, що відповідні державні органи працюють на місці, "щоб повернути ситуацію в нормальне русло". Серед іншого, була залучена бригада поліції особливого призначення FULGER.

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Як повідомлялось, у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали.

У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

За даними ЗМІ, пасажир прибув рейсом із Туреччини.

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