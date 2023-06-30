Стрельба в аэропорту Кишинева: власти говорят о двух жертвах

Министерство внутренних дел Молдовы подтвердило информацию о двух жертвах в результате стрельбы в аэропорту Кишинева в пятницу днем.

Об этом говорится в сообщении МВД, пишет "Европейская правда".

В ведомстве подчеркнули, что соответствующие государственные органы работают на месте, "чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло". Среди прочего, была привлечена бригада полиции особого назначения FULGER.

Как сообщалось, в Кишиневском аэропорту в пятницу днем один из пассажиров-иностранцев открыл стрельбу, после чего работу аэропорта приостановили, а пассажиров эвакуировали.

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В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня. Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания.

По данным СМИ, пассажир прибыл рейсом из Турции.

Молдова усилила контроль в аэропорту Кишинева в связи с полномасштабной агрессией против Украины на фоне опасений, что таким образом в государство могут попасть пророссийские агенты.