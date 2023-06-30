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Стрілянина в Кишиневі: МЗС перевіряє, чи перебували українці в аеропорту

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 18:41

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливе перебування українців в аеропорту Кишинева, де в п’ятницю вдень сталась смертельна стрілянина.

Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко, пише "Європейська правда"

За словами Ніколенка, МЗС України відслідковує ситуацію в аеропорту Кишинева.

"Дипломати взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей, з‘ясовують можливу наявність українців", – додав він.

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Речник МЗС уточнив, що для отримання допомоги українці можуть звертатися на гарячу лінію українського посольства: +37360170896.

Як повідомлялось, у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали.

У результаті загинули щонайменше двоє людей, а поліція почала дії із затримання зловмисника.

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У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

За даними ЗМІ, пасажир прибув рейсом із Туреччини, а стрілянину він відкрив після того, як йому відмовили у в'їзді.

Молдова посилила контроль в аеропорту Кишинева у зв'язку з повномасштабною агресією проти України на тлі побоювань, що так до держави можуть потрапити проросійські агенти.

Теми: Молдовааеропорт
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