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Стрельба в Кишиневе: МИД проверяет, находились ли украинцы в аэропорту

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 18:41

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном пребывании украинцев в аэропорту Кишинева, где в пятницу днем произошла смертельная стрельба.

Об этом сообщил представитель ведомства Олег Николенко, пишет "Европейская правда"

По словам Николенко, МИД Украины отслеживает ситуацию в аэропорту Кишинева.

"Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное наличие украинцев", – добавил он.

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Представитель МИД уточнил, что для получения помощи украинцы могут обращаться на горячую линию украинского посольства: +37360170896.

Как сообщалось, в Кишиневском аэропорту в пятницу днем один из пассажиров-иностранцев открыл стрельбу, после чего работу аэропорта приостановили, а пассажиров эвакуировали.

В результате погибли по меньшей мере два человека, а полиция начала действия по задержанию злоумышленника.

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В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня. Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания.

По данным СМИ, пассажир прибыл рейсом из Турции, а стрельбу он открыл после того, как ему отказали во въезде.

Молдова усилила контроль в аэропорту Кишинева в связи с полномасштабной агрессией против Украины на фоне опасений, что таким образом в государство могут попасть пророссийские агенты.

Темы: Молдовааэропорт
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