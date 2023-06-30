У Молдові затримали чоловіка, який відкрив стрілянину в аеропорту

Молдовська поліція змогла затримати іноземця, який у п'ятницю вдень влаштував стрілянину в аеропорту Молдови, що призвела до загибелі щонайменше двох людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило МВС Молдови.

Зазначається, що загін поліції особливого призначення FULGER знешкодив нападника, той зазнав поранень і нині отримує медичну допомогу.

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Як повідомлялось, у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали.

У результаті загинули щонайменше двоє людей, а поліція почала дії із затримання зловмисника.

У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

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За даними ЗМІ, пасажир прибув рейсом із Туреччини, а стрілянину він відкрив після того, як йому відмовили у в'їзді.

Молдова посилила контроль в аеропорту Кишинева у зв'язку з повномасштабною агресією проти України на тлі побоювань, що так до держави можуть потрапити проросійські агенти.