В Молдове задержали мужчину, который открыл стрельбу в аэропорту

Молдавская полиция смогла задержать иностранца, который в пятницу днем устроил стрельбу в аэропорту Молдовы, что привело к гибели по меньшей мере двух человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило МВД Молдовы.

Отмечается, что отряд полиции особого назначения FULGER обезвредил нападавшего, тот получил ранения и сейчас получает медицинскую помощь.

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Как сообщалось, в Кишиневском аэропорту в пятницу днем один из пассажиров-иностранцев открыл стрельбу, после чего работу аэропорта приостановили, а пассажиров эвакуировали.

В результате погибли по меньшей мере два человека, а полиция начала действия по задержанию злоумышленника.

В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня. Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания.

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По данным СМИ, пассажир прибыл рейсом из Турции, а стрельбу он открыл после того, как ему отказали во въезде.

Молдова усилила контроль в аэропорту Кишинева в связи с полномасштабной агрессией против Украины на фоне опасений, что таким образом в государство могут попасть пророссийские агенты.