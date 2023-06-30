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Стрілянину в аеропорту Кишинева розслідують як теракт

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 19:05

Прокуратура Молдови порушила кримінальну справу за статтею про теракт після смертельної стрілянини в аеропорту Кишинева в п’ятницю вдень.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання ZdG.

Молдовська прокуратура порушила кримінальну справу за статтею 278 Кримінального кодексу – терористичний акт, вчинений шляхом вбивства кількох осіб.

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"Нападника притягнуть до відповідальності правоохоронні органи, які відкрили кримінальне провадження за даним фактом. Розслідування вже розпочате прокуратурою", – зазначило МВС Молдови.

Як повідомлялось, у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали.

У результаті загинули щонайменше двоє людей, а поліція пізніше затримала зловмисника.

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Згідно з інформацією Прикордонної служби Молдови, нападник вихопив зброю в одного з працівників прикордонної служби, з якої й застрелив двох людей "під час виконання їхніх обов'язків".

За даними ЗМІ, пасажир прибув рейсом із Туреччини, а стрілянину він відкрив після того, як йому відмовили у в'їзді. Є непідтверджені повідомлення, що він – громадянин Росії.

Як відомо, Молдова посилила контроль в аеропорту Кишинева у зв'язку з повномасштабною агресією проти України на тлі побоювань, що так до держави можуть потрапити проросійські агенти.

Теми: Молдовааеропорттеракт
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