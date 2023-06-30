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Стрельбу в аэропорту Кишинева расследуют как теракт

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 19:05

Прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по статье о теракте после смертельной стрельбы в аэропорту Кишинева в пятницу днем.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание ZdG.

Молдавская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса – террористический акт, совершенный путем убийства нескольких лиц.

"Нападавшего привлекут к ответственности правоохранительные органы, которые открыли уголовное производство по данному факту. Расследование уже начато прокуратурой", – отметило МВД Молдовы.

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Как сообщалось, в Кишиневском аэропорту в пятницу днем один из пассажиров-иностранцев открыл стрельбу, после чего работу аэропорта приостановили, а пассажиров эвакуировали.

В результате погибли по меньшей мере два человека, а полиция позже задержала злоумышленника.

Согласно информации Пограничной службы Молдовы, нападавший выхватил оружие у одного из сотрудников пограничной службы, из которого и застрелил двух людей "при исполнении их обязанностей"

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По данным СМИ, пассажир прибыл рейсом из Турции, а стрельбу он открыл после того, как ему отказали во въезде. Есть неподтвержденные сообщения, что он – гражданин России.

Как известно, Молдова усилила контроль в аэропорту Кишинева в связи с полномасштабной агрессией против Украины на фоне опасений, что так в государство могут попасть пророссийские агенты.

Темы: Молдовааэропорттеракт
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