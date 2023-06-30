Зведення Генштабу: Україна за день знищила 3 склади боєприпасів РФ

Українські війська протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: За інформацією ГШ, авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Росіяни протягом доби завдали 8 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, пошкоджено понад 20 цивільних житлових будинків та навчально-виховний комплекс.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень.

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На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах країни тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ та Кислівка на Харківщині.

На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Нью-Йорка на Донеччині. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів

На мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. У той же час, ворог завдав авіаційного удару в районі цього міста. Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатне та Золота Нива Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури окупованих населених пунктів для медичної допомоги своїм пораненим. В населеному пункті Новопсков Луганської області російські військові завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь.