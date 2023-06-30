Сводка Генштаба: Украина за день уничтожила 3 склада боеприпасов РФ

Украинские войска в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ оккупантов.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: По информации ГШ, авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 - по зенитно-ракетному комплексу врага.

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Россияне в течение суток нанесли 8 ракетных и 34 авиационных удара, осуществили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые мирные люди, повреждено более 20 гражданских жилых домов и учебно-воспитательный комплекс.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 18 боевых столкновений.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах страны продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголевка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка на Харьковщине.

На лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного и Раздоловки в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Нью-Йорка в Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов.

На авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар в районе этого города. Осуществил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов.

На шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатное и Золотая Нива Донецкой области. Осуществил обстрелы около 15 населенных пунктов.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры оккупированных населенных пунктов для медицинской помощи своим раненым. В населенном пункте Новопсков Луганской области российские военные загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.