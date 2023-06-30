Генштаб: Росіяни вбивають один одного на полі бою

У Сергіївці Херсонської області протягом останніх пів місяця до 10 окупантів підірвалися на мінах, розставлених попередньою ротацією російської армії.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують вбивати один одного на полі бою. Так, в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією".

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