Генштаб: Россияне убивают друг друга на поле боя
Пятница, 30 июня 2023, 19:37
В Сергеевке Херсонской области в течение последних полмесяца до 10 оккупантов подорвались на минах, расставленных предыдущей ротацией российской армии.
Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга на поле боя. Так, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа подорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, которые установлены предыдущей ротацией".
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