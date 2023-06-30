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Генштаб: Россияне убивают друг друга на поле боя

Евгений КизиловПятница, 30 июня 2023, 19:37
Генштаб: Россияне убивают друг друга на поле боя
Getty Images

В Сергеевке Херсонской области в течение последних полмесяца до 10 оккупантов подорвались на минах, расставленных предыдущей ротацией российской армии.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга на поле боя. Так, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа подорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, которые установлены предыдущей ротацией".

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Темы: войнаРосcия
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