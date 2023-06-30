Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ

Станом на травень 2023 року українці на 95% довіряють Збройним силам і на 80% довіряють своєму президенту Володимиру Зеленському.

Джерело: результати опитування КМІС, опублікованого 30 червня

Дослівно: "95% українців довіряють ЗСУ і 80% – президенту Зеленському. І хоча значна частина уваги міжнародних ЗМІ була зосереджена на запитах України щодо додаткового озброєння та обладнання до її партнерів, українці не просто хочуть сильної армії – вони хочуть сильної та інклюзивної демократії.

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У травні 2023 року 94% українців повідомили, що важливо, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією".

Деталі: Соціологи повідомляють, що протягом кількох років ставили це питання, але ніколи не бачили такого результату: "Для порівняння, в грудні 2021 року, лише 76% українців сказали, що "важливо" або "дуже важливо", щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією".

Крім того, підтримка вступу до НАТО та ЄС також перебуває на рекордно високому рівні.

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Так, у травні 2023 року 92% повідомили, що хочуть, щоб Україна стала членом ЄС, а 89% повідомили, що хочуть стати членом НАТО.

Крім того, 73% заявили, що міжнародні організації, західні країни або міжнародний бізнес повинні відігравати головну роль у нагляді за процесом відбудови України.

Після більш ніж року війни та звірств українці не вірять, що Росія буде вести переговори сумлінно. За п’ять місяців війни у травні 2022 року 59% респондентів були відкриті до мирних переговорів з Росією. До травня 2023 року кількість тих, хто виступає за переговори, знизилася до 33%, а тих, хто виступає проти переговорів, зросла до 63%.

Також українці впевнені у спроможності країни викорінити корупцію. Українці довіряють боротьбі з корупцією своїй владі в особі НАБУ.

Незважаючи на невпинні нічні бомбардування – особливо Києва протягом останніх кількох місяців – моральний дух українців і віра в перемогу залишаються незмінними.

Зараз українці очікують, що війна триватиме довше, але їх мораль і віра в перемогу залишаються незмінними.

У травні 2023 року 47% респондентів очікували ще принаймні 6 місяців війни, порівняно з 18% у травні 2022 року. В останньому опитуванні 44% сказали, що втратили друзів і родину, порівняно з 20% у травні 2022 року.

За останній рік кількість оптимістично налаштованих у майбутнє залишалася практично незмінною. Коли попросили назвати причину їхнього оптимізму, найбільше згадали "перемогу".