Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцы на 80% доверяют Зеленскому и на 95% – ВСУ

Алена МазуренкоПятница, 30 июня 2023, 20:17
Украинцы на 80% доверяют Зеленскому и на 95% – ВСУ
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

По состоянию на май 2023 года украинцы на 95% доверяют Вооруженным силам и на 80% доверяют своему президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: результаты опроса КМИС, опубликованного 30 июня

Дословно: "95% украинцев доверяют ВСУ и 80% - президенту Зеленскому. И хотя значительная часть внимания международных СМИ была сосредоточена на запросах Украины относительно дополнительного вооружения и оборудования к ее партнерам, украинцы не просто хотят сильной армии - они хотят сильной и инклюзивной демократии.

Реклама:

В мае 2023 года 94% украинцев сообщили, что важно, чтобы Украина стала полноценно функционирующей демократией".

Детали: Социологи сообщают, что в течение нескольких лет задавали этот вопрос, но никогда не видели такого результата: "Для сравнения, в декабре 2021 года, только 76% украинцев сказали, что "важно" или "очень важно", чтобы Украина стала полноценно функционирующей демократией".

Кроме того, поддержка вступления в НАТО и ЕС также находится на рекордно высоком уровне.

ВИДЕО ДНЯ

Так, в мае 2023 года 92% сообщили, что хотят, чтобы Украина стала членом ЕС, а 89% сообщили, что хотят стать членом НАТО.

Кроме того, 73% заявили, что международные организации, западные страны или международный бизнес должны играть главную роль в надзоре за процессом восстановления Украины.

После более чем года войны и зверств украинцы не верят, что Россия будет вести переговоры добросовестно. За пять месяцев войны в мае 2022 года 59% респондентов были открыты к мирным переговорам с Россией. К маю 2023 года количество тех, кто выступает за переговоры, снизилось до 33%, а тех, кто выступает против переговоров, выросло до 63%.

Также украинцы уверены в способности страны искоренить коррупцию. Украинцы доверяют борьбе с коррупцией своей власти в лице НАБУ.

Несмотря на непрекращающиеся ночные бомбардировки - особенно Киева в течение последних нескольких месяцев - моральный дух украинцев и вера в победу остаются неизменными.

Сейчас украинцы ожидают, что война продлится дольше, но их мораль и вера в победу остаются неизменными.

В мае 2023 года 47% респондентов ожидали еще по крайней мере 6 месяцев войны, по сравнению с 18% в мае 2022 года. В последнем опросе 44% сказали, что потеряли друзей и семью, по сравнению с 20% в мае 2022 года.

За последний год количество оптимистично настроенных в будущее оставалось практически неизменным. Когда попросили назвать причину их оптимизма, больше всего вспомнили "победу".

Темы: опрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
опрос
Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
За полгода выросла доля украинцев, которые ориентируются на длительную войну
Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: