Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Біля кордону Польщі з Калінінградом знайшли загадкову повітряну кулю

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 20:42

Поліція в польському місті Бранево, що розташоване біля Калінінградської області Росії, в п’ятницю виявила й вилучила об’єкт, схожий на повітряну кулю.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Поліція Вармінсько-Мазурського воєводства, де розташоване Бранево, повідомила, що близько 12:00 у п'ятницю поліцейські отримали повідомлення від одного з мешканців. Той повідомив, що знайшов об'єкт, схожий на повітряну кулю.

Реклама:

Патруль поліцейських виїхав на місце і підтвердив, що такий об'єкт там перебуває.

"Його вилучили й передали військовим", – зазначив речник поліції Рафал Яцковський в коментарі РАР.

Міністерство оборони Польщі пізніше прокоментувало, що об’єкт, за попередніми висновками, є метеорологічною кулею.

ВІДЕО ДНЯ

"Наразі справу розслідують відповідні служби", – додало відомство у Twitter.

На початку місяця в цьому ж Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході Польщі знайшли рештки невеликої повітряної кулі, яка могла потрапити на польську територію з боку Білорусі.

Перед тим, у травні, в Польщі зафіксували появу в повітряному просторі об'єкта – ймовірно, спостережного аеростата, який залетів із боку Білорусі. Його пошуки тривали більше трьох тижнів.

Теми: ПольщаРосіякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Польща
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: