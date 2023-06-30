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Біля кордону Польщі з Калінінградом знайшли загадкову повітряну кулю

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 20:42

Поліція в польському місті Бранево, що розташоване біля Калінінградської області Росії, в п’ятницю виявила й вилучила об’єкт, схожий на повітряну кулю.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Поліція Вармінсько-Мазурського воєводства, де розташоване Бранево, повідомила, що близько 12:00 у п'ятницю поліцейські отримали повідомлення від одного з мешканців. Той повідомив, що знайшов об'єкт, схожий на повітряну кулю.

Патруль поліцейських виїхав на місце і підтвердив, що такий об'єкт там перебуває.

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"Його вилучили й передали військовим", – зазначив речник поліції Рафал Яцковський в коментарі РАР.

Міністерство оборони Польщі пізніше прокоментувало, що об’єкт, за попередніми висновками, є метеорологічною кулею.

"Наразі справу розслідують відповідні служби", – додало відомство у Twitter.

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На початку місяця в цьому ж Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході Польщі знайшли рештки невеликої повітряної кулі, яка могла потрапити на польську територію з боку Білорусі.

Перед тим, у травні, в Польщі зафіксували появу в повітряному просторі об'єкта – ймовірно, спостережного аеростата, який залетів із боку Білорусі. Його пошуки тривали більше трьох тижнів.

Теми: ПольщаРосіякордон
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