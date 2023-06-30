Возле границы Польши с Калининградом нашли загадочный воздушный шар

Полиция в польском городе Бранево, расположенном возле Калининградской области России, в пятницу обнаружила и изъяла объект, похожий на воздушный шар.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Полиция Варминско-Мазурского воеводства, где расположено Бранево, сообщила, что около 12:00 в пятницу полицейские получили сообщение от одного из жителей. Тот сообщил, что нашел объект, похожий на воздушный шар.

Патруль полицейских выехал на место и подтвердил, что такой объект там находится.

Реклама:

"Его изъяли и передали военным", – отметил представитель полиции Рафал Яцковский в комментарии РАР.

Министерство обороны Польши позже прокомментировало, что объект, по предварительным выводам, является метеорологическим шаром.

"Сейчас дело расследуют соответствующие службы", – добавило ведомство в Twitter.

ВИДЕО ДНЯ

В начале месяца в этом же Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши нашли остатки небольшого воздушного шара, который мог попасть на польскую территорию со стороны Беларуси.

Перед тем, в мае, в Польше зафиксировали появление в воздушном пространстве объекта – вероятно, наблюдательного аэростата, который залетел со стороны Беларуси. Его поиски продолжались более трех недель.