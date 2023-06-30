ЗМІ: Європейські лідери неформально обговорили шляхи подальшого розширення ЄС

Десять лідерів держав-членів Європейського Союзу у п’ятницю провели неформальну зустріч в кулуарах засідання Європейської ради, аби обговорити те, як розширення ЄС може позначитись на його майбутньому.

Про це стало відомо порталу Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Дискусія відбулась у межах неформального сніданку, який ініціювала Франція, Німеччина та Нідерланди й куди були запрошені лідери Бельгії, Італії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та Швеції.

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За словами поінформованих джерел, переговори були зосереджені на тому, "як керувати процесом розширення" ЄС паралельно із розглядом питання про майбутніх його членів.

Серед проблемних питань, які супроводжує розширення ЄС – ухвалення рішень, зокрема перехід від одностайності до голосування кваліфікованою більшістю, функціонування внутрішнього ринку ЄС та зміни в бюджеті, вплив на окремі сфери, зокрема сільське господарство, а також запровадження свободи пересування.

"Це вперше лідери ЄС фактично сіли за стіл переговорів, щоб обговорити це… Це не те, на що потрібно відповісти завтра, у нас є час, але ми також не повинні чекати до останньої хвилини, щоб потім шукати відповіді", – зазначає співрозмовник Euractiv.

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Очікується, що лідери ЄС продовжать дискусію про необхідні реформи й підготовку до розширення на неформальному саміті в іспанській Гранаді у жовтні, коли вона головуватиме в Євросоюзі.

"Після Гранади дискусії триватимуть під час наступних самітів ЄС, і ми, ймовірно, матимемо певні результати вже наступного року – ми говоримо про довгостроковий процес. ЄС уже не той, що раніше", – сказав Euractiv анонімний дипломат ЄС.

Як повідомлялось, міністри закордонних справ 7 країн Європейського Союзу закликали відійти від принципу одностайності в ухваленні рішень у спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС та ширше використовувати голосування кваліфікованою більшістю.

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