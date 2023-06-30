Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Європейські лідери неформально обговорили шляхи подальшого розширення ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 20:52

Десять лідерів держав-членів Європейського Союзу у п’ятницю провели неформальну зустріч в кулуарах засідання Європейської ради, аби обговорити те, як розширення ЄС може позначитись на його майбутньому.

Про це стало відомо порталу Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Дискусія відбулась у межах неформального сніданку, який ініціювала Франція, Німеччина та Нідерланди й куди були запрошені лідери Бельгії, Італії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та Швеції.

Реклама:

За словами поінформованих джерел, переговори були зосереджені на тому, "як керувати процесом розширення" ЄС паралельно із розглядом питання про майбутніх його членів.

Серед проблемних питань, які супроводжує розширення ЄС – ухвалення рішень, зокрема перехід від одностайності до голосування кваліфікованою більшістю, функціонування внутрішнього ринку ЄС та зміни в бюджеті, вплив на окремі сфери, зокрема сільське господарство, а також запровадження свободи пересування.

"Це вперше лідери ЄС фактично сіли за стіл переговорів, щоб обговорити це… Це не те, на що потрібно відповісти завтра, у нас є час, але ми також не повинні чекати до останньої хвилини, щоб потім шукати відповіді", – зазначає співрозмовник Euractiv.

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що лідери ЄС продовжать дискусію про необхідні реформи й підготовку до розширення на неформальному саміті в іспанській Гранаді у жовтні, коли вона головуватиме в Євросоюзі.

"Після Гранади дискусії триватимуть під час наступних самітів ЄС, і ми, ймовірно, матимемо певні результати вже наступного року – ми говоримо про довгостроковий процес. ЄС уже не той, що раніше", – сказав Euractiv анонімний дипломат ЄС.

Як повідомлялось, міністри закордонних справ 7 країн Європейського Союзу закликали відійти від принципу одностайності в ухваленні рішень у спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС та ширше використовувати голосування кваліфікованою більшістю.

Читайте також: Як ЄС має змінити підходи до розширення, щоби втримати мир та Україну.

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: