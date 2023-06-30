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СМИ: Европейские лидеры неформально обсудили пути дальнейшего расширения ЕС

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 20:52

Десять лидеров государств-членов Европейского Союза в пятницу провели неформальную встречу в кулуарах заседания Европейского совета, чтобы обсудить то, как расширение ЕС может отразиться на его будущем.

Об этом стало известно порталу Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Дискуссия состоялась в рамках неформального завтрака, который инициировала Франция, Германия и Нидерланды и куда были приглашены лидеры Бельгии, Италии, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Швеции.

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По словам информированных источников, переговоры были сосредоточены на том, "как управлять процессом расширения" ЕС параллельно с рассмотрением вопроса о будущих его членах.

Среди проблемных вопросов, которые сопровождает расширение ЕС – принятие решений, в частности переход от единодушия к голосованию квалифицированным большинством, функционирование внутреннего рынка ЕС и изменения в бюджете, влияние на отдельные сферы, в частности сельское хозяйство, а также введение свободы передвижения.

"Это впервые лидеры ЕС фактически сели за стол переговоров, чтобы обсудить это... Это не то, на что нужно ответить завтра, у нас есть время, но мы также не должны ждать до последней минуты, чтобы потом искать ответы", – отмечает собеседник Euractiv.

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Ожидается, что лидеры ЕС продолжат дискуссию о необходимых реформах и подготовке к расширению на неформальном саммите в испанской Гранаде в октябре, когда она будет председательствовать в Евросоюзе.

"После Гранады дискуссии будут продолжаться во время следующих саммитов ЕС, и мы, вероятно, получим определенные результаты уже в следующем году – мы говорим о долгосрочном процессе. ЕС уже не тот, что раньше", – сказал Euractiv анонимный дипломат ЕС.

Как сообщалось, министры иностранных дел 7 стран Европейского Союза призвали отойти от принципа единодушия в принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности ЕС и шире использовать голосование квалифицированным большинством.

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Темы: ЕС
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