Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення

Громадянин Таджикистану, який вчинив стрілянину в Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень, перебуває в критичному стані, йому загрожує довічний термін позбавлення волі.

Про це заявив виконувач обов’язків генерального прокурора Молдови Іон Мунтяну, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами Мунтяну, під час прикордонного контролю та з'ясування мети візиту громадянина Таджикистану до Молдови він поводився агресивно і "зробив кілька пострілів".

Справою займаються поліція і прокуратура Кишинева. Прокурор уточнив, що йдеться про терористичний акт, при цьому слідство розслідує версію про причетність інших людей до цього акту.

Реклама:

Окремо Мунтяну зазначив, що поки правоохоронці не мають інформації про те, чи є той, хто стріляв, учасником військового або злочинного угруповання.

Як повідомлялось, у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали.

У результаті загинули щонайменше двоє людей - прикордонник і співробітник служби безпеки аеропорту, ще одна – пасажир – зазнав поранень.

ВІДЕО ДНЯ

Поліція пізніше затримала зловмисника. Прокуратура відкрила кримінальне провадження про "терористичний акт, вчинений шляхом вбивства кількох осіб".

Як відомо, Молдова посилила контроль в аеропорту Кишинева у зв'язку з повномасштабною агресією проти України на тлі побоювань, що так до держави можуть потрапити проросійські агенти.