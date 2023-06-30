Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення

Громадянин Таджикистану, який вчинив стрілянину в Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень, перебуває в критичному стані, йому загрожує довічний термін позбавлення волі.

Про це заявив виконувач обов’язків генерального прокурора Молдови Іон Мунтяну, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами Мунтяну, під час прикордонного контролю та з'ясування мети візиту громадянина Таджикистану до Молдови він поводився агресивно і "зробив кілька пострілів".

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Справою займаються поліція і прокуратура Кишинева. Прокурор уточнив, що йдеться про терористичний акт, при цьому слідство розслідує версію про причетність інших людей до цього акту.

Окремо Мунтяну зазначив, що поки правоохоронці не мають інформації про те, чи є той, хто стріляв, учасником військового або злочинного угруповання.

Як повідомлялось, у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали.

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У результаті загинули щонайменше двоє людей - прикордонник і співробітник служби безпеки аеропорту, ще одна – пасажир – зазнав поранень.

Поліція пізніше затримала зловмисника. Прокуратура відкрила кримінальне провадження про "терористичний акт, вчинений шляхом вбивства кількох осіб".

Як відомо, Молдова посилила контроль в аеропорту Кишинева у зв'язку з повномасштабною агресією проти України на тлі побоювань, що так до держави можуть потрапити проросійські агенти.