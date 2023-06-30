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Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 20:56

Гражданин Таджикистана, который устроил стрельбу в Кишиневском аэропорту в пятницу днем, находится в критическом состоянии, ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Ион Мунтяну, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам Мунтяну, во время пограничного контроля и выяснения цели визита гражданина Таджикистана в Молдову он вел себя агрессивно и "сделал несколько выстрелов".

Делом занимаются полиция и прокуратура Кишинева. Прокурор уточнил, что речь идет о террористическом акте, при этом следствие расследует версию о причастности других людей к этому акту.

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Отдельно Мунтяну отметил, что пока правоохранители не располагают информацией о том, является ли стрелявший участником военной или преступной группировки.

Как сообщалось, в Кишиневском аэропорту в пятницу днем один из пассажиров-иностранцев открыл стрельбу, после чего работу аэропорта приостановили, а пассажиров эвакуировали.

В результате погибли по меньшей мере два человека – пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта, еще один – пассажир – получил ранения.

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Полиция позже задержала злоумышленника. Прокуратура открыла уголовное производство о "террористическом акте, совершенном путем убийства нескольких лиц".

Как известно, Молдова усилила контроль в аэропорту Кишинева в связи с полномасштабной агрессией против Украины на фоне опасений, что так в государство могут попасть пророссийские агенты.

Темы: Молдовааэропорт
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