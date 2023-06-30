Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія закрила в’їзд для ваговозів із Польщі

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 21:56

Російський уряд продовжив обмеження для транзиту ваговозів, зареєстрованих у так званих недружніх країнах, до кінця 2023 року, а також передбачив заборону транзиту через свою територію для фур із Польщі.

Це випливає з постанови уряду Росії, опублікованої у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Документ передбачає дозвіл на транзит обмеженої групи товарів через Росію для ваговозів із недружніх країн, "за винятком таких міжнародних автомобільних перевезень вантажів, які здійснюються самохідними транспортними засобами, зареєстрованими в Республіці Польща".

У російському уряді окремо уточнили, що для "критично важливих товарів (лікарські засоби, медичні вироби та інші) зроблено винятки".

Реклама:

Ще наприкінці травня стало відомо, що Кабінет міністрів Росії опрацьовує питання про заборону проїзду польських фур через територію РФ нібито у відповідь на відібрання російської дипвласності та руйнування радянських пам'ятників у Польщі.

Нагадаємо, що з 1 червня Польща розпорядилась призупинити вантажний рух для російських і білоруських транспортних засобів через кордон Білорусі.

Рішення передбачає, що "до особливого розпорядження" Польща не пропускатиме через Білорусь до себе вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території Білорусі та Росії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна націоналізувала російський літак за 150 мільйонів

Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 

Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде

Генсек Ради Європи відреагувала на ракетний удар Росії по Львову

Meta запустила Threads: конкурент Twitter

оновлено, фото, відеоНічна атака на Львів: російська ракета влучила в багатоповерхівку, є загиблі та поранені

Усі новини...
Росія
До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування
Біля кордону Польщі з Калінінградом знайшли загадкову повітряну кулю
Продажі флагманських смартфонів Apple і Samsung у РФ впали до рівня 2013 року
Останні новини
14:54
фотоУ Львові Росія вдарила ракетами по буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
14:52
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
14:47
Єгипет оголосив про вільні потужності СПГ: готові експортувати в Європу
14:46
Bloomberg: В України вже більше танків, ніж у Росії. До 24 лютого було навпаки
14:46
На днях у Макіївці ЗСУ знищили склад ракет до "Градів" – Міноборони
14:44
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
14:33
фотоМіноборони презентувало оновлену літню польову форму для жінок-військових
14:25
уточненоНаймолодшій загиблій у Львові було 32 роки, найстаршій – 63. У місті оголосили дводенну жалобу
14:20
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
14:18
Human Rights Watch звинувачує Україну в застосуванні заборонених боєприпасів
Усі новини...
Реклама: