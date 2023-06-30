Росія закрила в’їзд для ваговозів із Польщі

Російський уряд продовжив обмеження для транзиту ваговозів, зареєстрованих у так званих недружніх країнах, до кінця 2023 року, а також передбачив заборону транзиту через свою територію для фур із Польщі.

Це випливає з постанови уряду Росії, опублікованої у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Документ передбачає дозвіл на транзит обмеженої групи товарів через Росію для ваговозів із недружніх країн, "за винятком таких міжнародних автомобільних перевезень вантажів, які здійснюються самохідними транспортними засобами, зареєстрованими в Республіці Польща".

У російському уряді окремо уточнили, що для "критично важливих товарів (лікарські засоби, медичні вироби та інші) зроблено винятки".

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Ще наприкінці травня стало відомо, що Кабінет міністрів Росії опрацьовує питання про заборону проїзду польських фур через територію РФ нібито у відповідь на відібрання російської дипвласності та руйнування радянських пам'ятників у Польщі.

Нагадаємо, що з 1 червня Польща розпорядилась призупинити вантажний рух для російських і білоруських транспортних засобів через кордон Білорусі.

Рішення передбачає, що "до особливого розпорядження" Польща не пропускатиме через Білорусь до себе вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території Білорусі та Росії.