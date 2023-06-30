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Россия закрыла въезд для тяжеловозов из Польши

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 21:56

Российское правительство продлило ограничения для транзита тяжеловозов, зарегистрированных в так называемых недружественных странах, до конца 2023 года, а также предусмотрело запрет транзита через свою территорию для фур из Польши.

Это следует из постановления правительства России, опубликованного в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Документ предусматривает разрешение на транзит ограниченной группы товаров через Россию для тяжеловозов из недружественных стран, "за исключением таких международных автомобильных перевозок грузов, осуществляемых самоходными транспортными средствами, зарегистрированными в Республике Польша".

В российском правительстве отдельно уточнили, что для "критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия и другие) сделаны исключения".

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Еще в конце мая стало известно, что Кабинет министров России прорабатывает вопрос о запрете проезда польских фур через территорию РФ якобы в ответ на отобрание российской дипсобственности и разрушение советских памятников в Польше.

Напомним, что с 1 июня Польша распорядилась приостановить грузовое движение для российских и белорусских транспортных средств через границу Беларуси.

Решение предусматривает, что "до особого распоряжения" Польша не будет пропускать через Беларусь к себе грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории Беларуси и России.

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Темы: РосcияПольша
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