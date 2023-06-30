Україна хоче показати результат на полі бою до саміту НАТО – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю іноземним ЗМІ, що Україна хоче "показати результати" на полі бою перед майбутнім самітом НАТО в Литві 11 липня.
Джерело: RTVE
Пряма мова: "До саміту ми повинні показати результати, але кожен метр коштує життя".
Деталі: Під час розмови Зеленський також визнав, що плани ЗСУ розпочати контрнаступ проти Росії сповільнилися в останні місяці: "Проливні дощі тривають дуже довго, і це сповільнило деякі процеси".
У зв'язку з цим він закликав європейських партнерів продовжувати надавати Україні збройну підтримку: "Цієї осені ми почали контрнаступ і нам потрібен був результат. Ми розраховували на певні речі, але артилерія прибула із запізненням".
Пряма мова: "Ми зупинилися, тому що не могли рухатися далі. Рухатися вперед означало втрачати людей, а у нас не було артилерії...
Ми дуже обережні в цьому відношенні. Швидкі речі не завжди безпечні. Якщо мені скажуть, що пройде два місяці і загинуть тисячі людей, або три місяці і загине менше людей, звичайно, я виберу останнє... Між часом і людьми найважливіше - це люди".
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en una entrevista a RTVE:— RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 30, 2023
"La OTAN no es OTAN sin Ucrania. (...) Tenemos un ejército muy potente con una experiencia muy grande. En el continente europeo no hay tal ejército como el ucraniano"https://t.co/9UU8EprMX7 pic.twitter.com/tfhhWFg2J8
Деталі: Президент також оцінив становище російського диктатора Володимира Путіна та його міжнародний імідж у світі.
Зокрема, Зеленський заявив, що "Путіну загрожує більше, ніж мені", тому що "мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хоче вбити весь світ".
Відповідаючи на запитання про підтримку України з боку США та можливу зміну зовнішньої політики США в разі перемоги Республіканської партії на виборах 2024 року, Зеленський висловив упевненість, що вони продовжуватимуть підтримувати її.
Пряма мова: "Ми дуже вдячні за цю підтримку. Кого б не обрав американський народ, він нас зрозуміє. Головне - не втратити підтримку цих двох партій. Сполучені Штати є лідером у сфері озброєнь та фінансів, і ми не можемо цього втратити.
Є питання, з яких у нас різні точки зору, але в будь-якому випадку Байден підтримує і Конгрес, і обидві партії підтримують його".
При цьому Зеленський додав, що є "небезпечні сигнали" від "деяких представників Республіканської партії", але вони "розберуться з цим".