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Україна хоче показати результат на полі бою до саміту НАТО – Зеленський 

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 червня 2023, 22:28
Україна хоче показати результат на полі бою до саміту НАТО – Зеленський 
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю іноземним ЗМІ, що Україна хоче "показати результати" на полі бою перед майбутнім самітом НАТО в Литві 11 липня.

Джерело: RTVE

Пряма мова: "До саміту ми повинні показати результати, але кожен метр коштує життя".

Деталі: Під час розмови Зеленський також визнав, що плани ЗСУ розпочати контрнаступ проти Росії сповільнилися в останні місяці: "Проливні дощі тривають дуже довго, і це сповільнило деякі процеси".

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У зв'язку з цим він закликав європейських партнерів продовжувати надавати Україні збройну підтримку: "Цієї осені ми почали контрнаступ і нам потрібен був результат. Ми розраховували на певні речі, але артилерія прибула із запізненням".

Пряма мова: "Ми зупинилися, тому що не могли рухатися далі. Рухатися вперед означало втрачати людей, а у нас не було артилерії...

Ми дуже обережні в цьому відношенні. Швидкі речі не завжди безпечні. Якщо мені скажуть, що пройде два місяці і загинуть тисячі людей, або три місяці і загине менше людей, звичайно, я виберу останнє... Між часом і людьми найважливіше - це люди".

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Деталі: Президент також оцінив становище російського диктатора Володимира Путіна та його міжнародний імідж у світі.

Зокрема, Зеленський заявив, що "Путіну загрожує більше, ніж мені", тому що "мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хоче вбити весь світ".

Відповідаючи на запитання про підтримку України з боку США та можливу зміну зовнішньої політики США в разі перемоги Республіканської партії на виборах 2024 року, Зеленський висловив упевненість, що вони продовжуватимуть підтримувати її.

Пряма мова: "Ми дуже вдячні за цю підтримку. Кого б не обрав американський народ, він нас зрозуміє. Головне - не втратити підтримку цих двох партій. Сполучені Штати є лідером у сфері озброєнь та фінансів, і ми не можемо цього втратити.

Є питання, з яких у нас різні точки зору, але в будь-якому випадку Байден підтримує і Конгрес, і обидві партії підтримують його".

При цьому Зеленський додав, що є "небезпечні сигнали" від "деяких представників Республіканської партії", але вони "розберуться з цим".

Теми: ЗеленськийвійнаНАТО
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