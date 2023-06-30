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Украина хочет показать результат на поле боя до саммита НАТО – Зеленский

Алена МазуренкоПятница, 30 июня 2023, 22:28
Украина хочет показать результат на поле боя до саммита НАТО – Зеленский
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя перед предстоящим саммитом НАТО в Литве 11 июля.

Источник: RTVE

Прямая речь: "До саммита мы должны показать результаты, но каждый метр стоит жизни".

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Детали: Во время разговора Зеленский также признал, что планы ВСУ начать контрнаступление против России замедлились в последние месяцы: "Проливные дожди продолжаются очень долго, и это замедлило некоторые процессы".

В связи с этим он призвал европейских партнеров продолжать оказывать Украине вооруженную поддержку: "Этой осенью мы начали контрнаступление и нам нужен был результат. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия прибыла с опозданием".

Прямая речь: "Мы остановились, потому что не могли двигаться дальше. Двигаться вперед означало терять людей, а у нас не было артиллерии...

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Мы очень осторожны в этом отношении. Быстрые вещи не всегда безопасны. Если мне скажут, что пройдет два месяца и погибнут тысячи людей, или три месяца и погибнет меньше людей, конечно, я выберу последнее... Между временем и людьми самое важное - это люди".

Детали: Президент также оценил положение российского диктатора Владимира Путина и его международный имидж в мире.

В частности, Зеленский заявил, что "Путину угрожает больше, чем мне", потому что "меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир".

Отвечая на вопрос о поддержке Украины со стороны США и возможном изменении внешней политики США в случае победы Республиканской партии на выборах 2024 года, Зеленский выразил уверенность, что они будут продолжать поддерживать ее.

Прямая речь: "Мы очень благодарны за эту поддержку. Кого бы ни выбрал американский народ, он нас поймет. Главное - не потерять поддержку этих двух партий. Соединенные Штаты являются лидером в сфере вооружений и финансов, и мы не можем этого потерять.

Есть вопросы, по которым у нас разные точки зрения, но в любом случае Байден поддерживает и Конгресс, и обе партии поддерживают его".

При этом Зеленский добавил, что есть "опасные сигналы" от "некоторых представителей Республиканской партии", но они "разберутся с этим".

Темы: ЗеленскийвойнаНАТО
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