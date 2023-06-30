Росіяни обстріляли Херсонщину, серед поранених – дитина
П'ятниця, 30 червня 2023, 22:54
Ввечері 30 червня російські окупанти обстріляли Херсонську область, у Антонівці постраждала родина із 6-річною дитиною.
Джерело: голова Херсонської області Олександр Прокудін
Дослівно: "Російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці, — постраждала родина з дитиною.
У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості".
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Деталі: Також через ворожий удар поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка.
Глава ОВА повідомив, що усіх постраждалих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.