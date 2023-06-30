Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Херсонщину, серед поранених – дитина

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 червня 2023, 22:54
Росіяни обстріляли Херсонщину, серед поранених – дитина
deepstatemap

Ввечері 30 червня російські окупанти обстріляли Херсонську область, у Антонівці постраждала родина із 6-річною дитиною.

Джерело: голова Херсонської області Олександр Прокудін

Дослівно: "Російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці, — постраждала родина з дитиною.

Реклама:

У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості".

Деталі: Також через ворожий удар поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка.

Глава ОВА повідомив, що усіх постраждалих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: