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Росіяни обстріляли Херсонщину, серед поранених – дитина

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 червня 2023, 22:54
Росіяни обстріляли Херсонщину, серед поранених – дитина
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Ввечері 30 червня російські окупанти обстріляли Херсонську область, у Антонівці постраждала родина із 6-річною дитиною.

Джерело: голова Херсонської області Олександр Прокудін

Дослівно: "Російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці, — постраждала родина з дитиною.

У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості".

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Деталі: Також через ворожий удар поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка.

Глава ОВА повідомив, що усіх постраждалих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Теми: Херсонська область
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