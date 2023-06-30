Россияне обстреляли Херсонскую область, среди раненых – ребенок
Пятница, 30 июня 2023, 22:54
Вечером 30 июня российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, в Антоновке пострадала семья с 6-летним ребенком.
Источник: глава Херсонской области Александр Прокудин
Дословно: "Российская армия обстреляла жилой дом в Антоновке, - пострадала семья с ребенком.
У 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести".
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Детали: Также из-за вражеского удара ранения получил 79-летний мужчина и 42-летняя женщина.
Глава ОВА сообщил, что всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.