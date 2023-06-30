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Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов

Алена МазуренкоПятница, 30 июня 2023, 23:19
Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в цивилизованном мире вероятный теракт России на оккупированной Запорожской атомной станции будут расценивать как "применение ядерного оружия против гражданского населения".

Источник: Данилов в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сам факт, если эти террористы совершают такой теракт на ядерном объекте, будет считаться всеми цивилизованными странами, что это применение ядерного оружия против гражданского населения. Поэтому будем очень тщательно наблюдать, если не дай Бог это произойдет, какая будет реакция мира на эти события".

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Детали: Данилов добавил, что реакция мира на подрыв Каховской ГЭС "не соответствовала той террористической атаке, которой подверглась Украина".

По его словам, Украина сейчас делает "все возможное и невозможное", чтобы этого теракта не произошло, однако атомная станция сейчас находится "в руках террористов".

Секретарь СНБО предположил, что некоторые из западных партнеров сейчас объясняют России, что этого не стоит делать, потому что последствия будут "абсолютно катастрофическими для РФ".

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Комментируя вероятность теракта россиян на ЗАЭС, он отметил, что сейчас сложно сказать, поскольку "эти люди не являются предсказуемыми, они действуют за пределами любых норм и правил мирового сообщества".

Данилов напомнил, что после информации о вероятном теракте в Украине провели "большие учения" и была "еще одна подготовка": "У нас есть наши протоколы, наши планы, каким образом мы должны действовать. Сейчас состоялись большие учения, еще состоялась одна подготовка, если произойдет этот террористический акт со стороны Российской Федерации".

Темы: ДаниловЗАЭСоккупациятеракт
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