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Зеленский: должны воспользоваться мятежом Пригожина, чтобы выгнать россиян из Украины

Алена МазуренкоПятница, 30 июня 2023, 23:41
Зеленский: должны воспользоваться мятежом Пригожина, чтобы выгнать россиян из Украины
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что восстание наемников "Вагнера" свидетельствует о слабости России и Украина должна воспользоваться этим.

Источник: Зеленский в интревью RTVE

Прямая речь: "Бунт и продвижение "вагнеровцев" означает, что страна слаба и они не контролируют сложные ситуации. Они не осознают, что происходит. Они не контролируют все".

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Детали: Относительно последних событий в России с восстанием и последующим соглашением с группой наемников "Вагнера", Зеленский заверил, что они являются признаком "слабости" правительства Путина.

По мнению украинского лидера, эта ситуация является возможностью, которую должна использовать его армия: "Есть несколько Путиных с разными фамилиями. Ситуация слабая, и мы должны использовать ее, чтобы прогнать врага с нашей земли".

Темы: ЗеленскийВагнерРосcиявойна
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