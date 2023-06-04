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На Запоріжжі окупанти не видають інсулін людям без паспортів РФ – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 4 червня 2023, 00:22
На Запоріжжі окупанти не видають інсулін людям без паспортів РФ – ЦНС
Ліки. Ілюстративне фото МОЗ

На окупованих територіях Запорізької області загарбники не видають інсулін хворим на цукровий діабет, якщо у них немає російських паспортів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російських паспортів.

Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей".

Деталі: У такий спосіб загарбники намагаються примусити мешканців окупованих територій отримувати паспорти РФ, зазначили у ЦНС.

Нагадаємо: На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники примушують жителів отримувати паспорти РФ до 1 вересня, погрожуючи відключенням світла, конфіскацією майна і примусовим виселенням.

Теми: Запорізька областьлікиокупація
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