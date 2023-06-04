Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Запоріжжі окупанти не видають інсулін людям без паспортів РФ – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 4 червня 2023, 00:22
На Запоріжжі окупанти не видають інсулін людям без паспортів РФ – ЦНС
Ліки. Ілюстративне фото МОЗ

На окупованих територіях Запорізької області загарбники не видають інсулін хворим на цукровий діабет, якщо у них немає російських паспортів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російських паспортів.

Реклама:

Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей".

Деталі: У такий спосіб загарбники намагаються примусити мешканців окупованих територій отримувати паспорти РФ, зазначили у ЦНС.

Нагадаємо: На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники примушують жителів отримувати паспорти РФ до 1 вересня, погрожуючи відключенням світла, конфіскацією майна і примусовим виселенням.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьлікиокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: