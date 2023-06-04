Удар по передмістю Дніпра: загинула дитина, кількість постраждалих зросла до 22
Вночі 4 червня з-під завалів будинку у Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали тіло 2-річної дитини, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22, серед них – 5 дітей.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося 2 рочки. Щирі співчуття рідним...".
Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої ракетної атаки зросла до 22, з них 5 – діти.
Раніше повідомлялося про 20 поранених, з яких 17 – госпіталізували.
За словами Лисака, дві двоповерхівки, між якими влучила російська ракета, частково зруйновані, також пошкоджені 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.
Що цьому передувало:
- Ввечері 3 червня росіяни завдали удару по Підгородненській громаді поблизу Дніпра.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія вкотре доводить, що є країною-терористом, і за все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність.