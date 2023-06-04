Удар по передмістю Дніпра: загинула дитина, кількість постраждалих зросла до 22

Руйнування у Підгородненській громаді. Фото з Telegram Лисака

Вночі 4 червня з-під завалів будинку у Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали тіло 2-річної дитини, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22, серед них – 5 дітей.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося 2 рочки. Щирі співчуття рідним...".

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Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої ракетної атаки зросла до 22, з них 5 – діти.

Раніше повідомлялося про 20 поранених, з яких 17 – госпіталізували.

За словами Лисака, дві двоповерхівки, між якими влучила російська ракета, частково зруйновані, також пошкоджені 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

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