Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по передмістю Дніпра: загинула дитина, кількість постраждалих зросла до 22

"Українська правда"Неділя, 4 червня 2023, 07:54
Удар по передмістю Дніпра: загинула дитина, кількість постраждалих зросла до 22
Руйнування у Підгородненській громаді. Фото з Telegram Лисака

Вночі 4 червня з-під завалів будинку у Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали тіло 2-річної дитини, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22, серед них – 5 дітей.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося 2 рочки. Щирі співчуття рідним...".

Реклама:

Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої ракетної атаки зросла до 22, з них 5 – діти.

 

Раніше повідомлялося про 20 поранених, з яких 17 – госпіталізували.

 

За словами Лисака, дві двоповерхівки, між якими влучила російська ракета, частково зруйновані, також пошкоджені 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

ВІДЕО ДНЯ
 

Що цьому передувало:

  • Ввечері 3 червня росіяни завдали удару по Підгородненській громаді поблизу Дніпра.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія вкотре доводить, що є країною-терористом, і за все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність.

Теми: Дніпроракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі застрелили чоловіка, який накинувся на поліцейських
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: