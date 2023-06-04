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У Міноборони РФ заявили, що ДРГ намагалася переправитися через річку в Бєлгородській області

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 19:14
У Міноборони РФ заявили, що ДРГ намагалася переправитися через річку в Бєлгородській області
Нова Таволжанка, скріншот Google maps

У Міноборони Росії стверджують, що припинили спробу української ДРГ переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області, про бій у якій раніше заявляв губернатор.

Джерело: пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: За даними міністерства країни-агресора, 4 червня підрозділами прикриття держкордону виявлено спробу "ДРГ українських терористів" переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області.

"По противнику завдано артилерійського удару, він розсіяний і відійшов", - ідеться в повідомленні.

Водночас ані губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, ані представники "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" поки що не коментують ситуацію.

Що передувало: Російський добровольчий корпус у неділю заявив, що хоче зустрічі з губернатором Бєлгородської області й пропонує обміняти на розмову з ним російських полонених. "Запрошуємо вас до діалогу в стінах храму в Новій Таволжанці", - зазначили представники РДК.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в Новій Таволжанці, де йому пропонували зустрітися представники Російського добровольчого корпусу, триває бій, а він нібито готовий до зустрічі, якщо російські полонені живі.

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Теми: Росіявійна
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