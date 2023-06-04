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Зеленський розповів про стан дітей, постраждалих від удару біля Дніпра

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 20:49
Зеленський розповів про стан дітей, постраждалих від удару біля Дніпра
наслідки удару по Підгородному, фото з Telegram Сергія Лисака

Внаслідок ракетного удару росіян 3 червня по місту Підгородне біля Дніпра одна дитина загинула, 25 осіб дістали поранень, з них 5 дітей.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "25 людей зазнали поранень, з них пʼятеро – діти. Давид, йому 6 років, – тяжкий стан, хлопець госпіталізований. Денис, йому 11 років, – теж тяжкий стан, госпіталізований. Олександр, 15 років, – теж тяжкий стан. Ліза, 17 років, – лікування амбулаторне. Кіра, їй 10 років, – мінно-вибухова травма, лікування амбулаторне. Боляче бачити такі звіти.

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Ліза, 2 роки дівчинці, вона була вбита цією російською ракетою. Ймовірно, "Іскандер". Мої співчуття рідним і близьким".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україні достеменно відомо про загибель 485 дітей за час повномасштабної війни.

"Це число, яке ми можемо офіційно підтвердити, знаючи дані кожної дитини. На жаль, справжнє число більше. Щоразу, коли ми звільняємо нашу землю від російських окупантів, ми дізнаємося страшну правду про окупацію. Про те, скільки людей, скільки дітей у похованнях на окупованій території – у могилах цієї війни, цієї агресії. І скільки ще досі під руїнами у спалених Росією українських містах і селах", - сказав він.

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Також Зеленський наголосив, що Україна не має повної інформації про сотні тисяч дітей, які були депортовані в Росію.

"Станом на сьогодні завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину з депортації. При тому, що нам достеменно відомо принаймні про 19 505 депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх тих наших маленьких українців і українок, які досі у ворога. Яких ми усіх маємо повернути", - підкреслив він.

Передісторія:

  • Ввечері 3 червня росіяни завдали удару по Підгородненській громаді поблизу Дніпра.
  • Вночі 4 червня з-під завалів будинку дістали тіло 2-річної дитини, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22, серед них – 5 дітей.

Теми: ЗеленськийДніпропетровська областьдітивійна
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