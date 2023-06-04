У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
В окупованому Криму в ефірі декількох кабельних операторів показали ролик Міноборони України про те, що Україна не буде оголошувати про початок контрнаступу.
Джерело: Держприкордонслужба України, так званий "радник" голови окупантів Криму Олег Крючков у Telegram, Суспільне з посиланням на мешканця Сімферополя
Дослівно Держприкордонслужба: "Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ трансляції".
Деталі: Як повідомив представник окупантів Крючков, "зламана трансляція низки кримських кабельних операторів, йде відключення сигналу".
Мешканець Сімферополя підтвердив Суспільному, що по кабельному телебаченню в окупованому Криму показують відеоролики про запланований контрнаступ ЗСУ.
Що передувало: 4 червня Міністерство оборони України оприлюднило відеоролик, в якому натякнули про контрнаступ, зазначивши, що оголошення про його початок не буде.