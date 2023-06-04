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У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 21:20
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
ролик Міноборони в ефірі телеканалу в Криму, скріншот відео ДПСУ

В окупованому Криму в ефірі декількох кабельних операторів показали ролик Міноборони України про те, що Україна не буде оголошувати про початок контрнаступу.

Джерело: Держприкордонслужба України, так званий "радник" голови окупантів Криму Олег Крючков у Telegram, Суспільне з посиланням на мешканця Сімферополя

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Дослівно Держприкордонслужба: "Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ трансляції".

Деталі: Як повідомив представник окупантів Крючков, "зламана трансляція низки кримських кабельних операторів, йде відключення сигналу".

Мешканець Сімферополя підтвердив Суспільному, що по кабельному телебаченню в окупованому Криму показують відеоролики про запланований контрнаступ ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 4 червня Міністерство оборони України оприлюднило відеоролик, в якому натякнули про контрнаступ, зазначивши, що оголошення про його початок не буде.

Теми: КримтелебаченняконтрнаступМіноборони
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