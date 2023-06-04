Міноборони: Оголошення про початок не буде

Міністерство оборони України оприлюднило відеоролик, в якому натякнули про контрнаступ, зазначивши, що оголошення про його початок не буде.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр, секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera

Деталі: На оприлюдненому відеоролику Міноборони показало військових, які тримають пальця біля вуст, та надпис "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде".

Тим часом Данілов італійським ЗМІ повідомив, що стратегія України — повернути свої кордони, а тактика постійно коригується. Він зазначив, що військово-політичне керівництво "спокійно обирає, що робити", а також підтвердив слова президента Володимира Зеленського, що Збройні сили готові до контрнаступу.

Разом із тим секретар РНБО наголосив, що ЗСУ "діятимуть у найкращий час".

Нагадаємо: Раніше Зеленський сказав, йому складно назвати дату, коли почнеться контрнаступ.

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Також днями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять "благословити рішучий наступ".