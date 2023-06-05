Російська влада не координує дій і не знає, як реагувати на операції в Бєлгородській області – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що в Росії на різних щаблях влади не узгоджують дій і не знають, як реагувати на події в Бєлгородській області Росії.

Джерело: щоденний звіт ISW

Деталі: У звіті вказують, що "Російський добровольчий корпус" (РДК) та "Легіон Свободи Росії" (ЛСР) 4 червня здійснили черговий обмежений рейд до Бєлгородської області і, як повідомляється, продовжують діяти у прикордонному російському населеному пункті.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що в Новій Таволжанці йдуть бої, хоча Міністерство оборони (МО) Росії стверджує, що підрозділи Західного військового округу і Прикордонної служби РФ завдали удару по українській диверсійно-розвідувальній групі поблизу населеного пункту, в результаті чого вона була змушена відступити.

За повідомленням так званих військових російських блогерів і ЗМІ, диверсійно-розвідувальна група з 20 осіб увійшла в Нову Таволжанку і залишалася там.

Експерти також повідомляють, що Гладков відповів на вимогу РДК і ЛНР провести переговори про обмін захопленими російськими військовополоненими. Спочатку він погодився на зустріч, а потім відмовився.

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Аналітиків інституту підсумовують: дисонуюча реакція Росії на обмежений рейд у Бєлгородській області та повідомлення про нього продовжують наводити на думку, що російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на ці обмежені рейди.

"Суперечливі повідомлення з офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення Гладкова відповісти на дії РДК і ЛСР свідчать про те, що Міноборони і Гладков не координують свої дії у відповідь на рейди", – зазначають в огляді.

На думку експертів, реакція (російської влади – ред.) була зосереджена в основному на інформаційних ефектах, і немає жодних ознак того, що російське керівництво визначило ширшу політику запобігання подальшим обмеженим рейдам у прикордонні регіони Росії.

Також, зазначається, що лишається незрозумілим, чи організовує російська влада евакуацію у відповідь на ці дії, хоч Гладков стверджував, що 4 000 мешканців уразливого району наразі перебувають у пунктах тимчасового розміщення у зв'язку з евакуацією.

Фахівці наголошують: обмежені рейди та обстріли кордону в Бєлгородській області все частіше стають центром критики на адресу російського військового керівництва.

Відтак, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжував використовувати ситуацію в Бєлгородській області для критики МО РФ 3 і 4 червня, зокрема, критикуючи відсутність реакції з боку міністра оборони РФ Сергія Шойгу, генерал-полковника Олександра Лапіна і начальника російського Генштабу генерала армії Валерія Герасимова.

Крім того, Пригожин заявив 4 червня, що українські сили, можливо, відновили позиції в південно-західній частині Бахмута, підтвердивши неодноразові українські повідомлення про те, що українські сили утримують позиції на південно-західній околиці міста.

Пригожин заявив, що за деякими неперевіреними повідомленнями, українські сили встановили спостережні пости на південно-західній околиці Бахмута.

Основні висновки ISW за 4 червня: