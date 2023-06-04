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У РДК заявили, що губернатор не прийшов на зустріч, а полонених передадуть Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 22:09
У РДК заявили, що губернатор не прийшов на зустріч, а полонених передадуть Україні
скріншот відео РДК

Російський Добровольчий Корпус заявив, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не з'явився на пропоновану йому зустріч, щоб забрати російських полонених, тому їх передадуть Україні в обмінний фонд.

Джерело: командир РДК Денис Нікітін у відеозверненні, опублікованому на каналах РДК і легіону "Свобода Росії" в Telegram

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Пряма мова: "Я щойно повернувся з Нової Таволжанки. Як ми й очікували, пан Гладков не знайшов у собі мужності обміняти свій дорогоцінний час на життя і свободу, як він встиг висловитися, "наших пацанів". Ось ті самі "ваші пацани", яких пан Гладков "убив" нашими руками у своєму відео. Як ви встигли помітити, за час моєї відсутності "ваших пацанів" у нашому полоні стало набагато більше.

На відміну від Гладкова, Пригожин якраз знайшов у собі сміливість і був готовий піти на наші умови. Ви, пане Гладков, умови нам більше не диктуєте. Якщо губернатор не контролює ситуацію в регіоні, не знає, скільки полонених ваших пацанів у нашому полоні, ми будемо спілкуватися з тими, хто ухвалює рішення в Москві".

Деталі: Нікітін зазначив, що долю полонених російських військових у РДК уже вирішили: "Вони будуть передані українській стороні для процедури обміну".

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Що передувало: Після того, як Нікітін запропонував Гладкову зустрітися й обміняти розмову з ним на російських полонених, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин написав: "Денисе, якщо ніхто не приїде у визначене місце за полоненими, готовий надіслати одного зі своїх високопоставлених заступників для того, щоб їх забрати. Якщо приїде в це місце Володимир Олександрович Зеленський, готовий прибути сам".

Передісторія:

  • Російський добровольчий корпус у неділю заявив, що хоче зустрічі з губернатором Бєлгородської області й пропонує обміняти на розмову з ним російських полонених. Вони запропонували зустрітися в храмі у Новій Таволжанці.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в Новій Таволжанці, де йому пропонували зустрітися представники РДК, триває бій, а він нібито готовий до зустрічі в Шебекіно, якщо російські полонені живі. При цьому він висловив думку, що полонених, найімовірніше, уже вбили.
  • Після цього в Міноборони Росії заявили, що припинили спробу української ДРГ переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області.

Теми: Росіявійнаполонені
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