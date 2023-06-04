Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РДК заявили, що губернатор не прийшов на зустріч, а полонених передадуть Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 22:09
У РДК заявили, що губернатор не прийшов на зустріч, а полонених передадуть Україні
скріншот відео РДК

Російський Добровольчий Корпус заявив, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не з'явився на пропоновану йому зустріч, щоб забрати російських полонених, тому їх передадуть Україні в обмінний фонд.

Джерело: командир РДК Денис Нікітін у відеозверненні, опублікованому на каналах РДК і легіону "Свобода Росії" в Telegram

Пряма мова: "Я щойно повернувся з Нової Таволжанки. Як ми й очікували, пан Гладков не знайшов у собі мужності обміняти свій дорогоцінний час на життя і свободу, як він встиг висловитися, "наших пацанів". Ось ті самі "ваші пацани", яких пан Гладков "убив" нашими руками у своєму відео. Як ви встигли помітити, за час моєї відсутності "ваших пацанів" у нашому полоні стало набагато більше.

На відміну від Гладкова, Пригожин якраз знайшов у собі сміливість і був готовий піти на наші умови. Ви, пане Гладков, умови нам більше не диктуєте. Якщо губернатор не контролює ситуацію в регіоні, не знає, скільки полонених ваших пацанів у нашому полоні, ми будемо спілкуватися з тими, хто ухвалює рішення в Москві".

Деталі: Нікітін зазначив, що долю полонених російських військових у РДК уже вирішили: "Вони будуть передані українській стороні для процедури обміну".

Що передувало: Після того, як Нікітін запропонував Гладкову зустрітися й обміняти розмову з ним на російських полонених, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин написав: "Денисе, якщо ніхто не приїде у визначене місце за полоненими, готовий надіслати одного зі своїх високопоставлених заступників для того, щоб їх забрати. Якщо приїде в це місце Володимир Олександрович Зеленський, готовий прибути сам".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російський добровольчий корпус у неділю заявив, що хоче зустрічі з губернатором Бєлгородської області й пропонує обміняти на розмову з ним російських полонених. Вони запропонували зустрітися в храмі у Новій Таволжанці.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в Новій Таволжанці, де йому пропонували зустрітися представники РДК, триває бій, а він нібито готовий до зустрічі в Шебекіно, якщо російські полонені живі. При цьому він висловив думку, що полонених, найімовірніше, уже вбили.
  • Після цього в Міноборони Росії заявили, що припинили спробу української ДРГ переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області.

Теми: Росіявійнаполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ

фото, відеоРосія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі

Зеленський просить світ покарати Путіна за екоцид: Життя зламані, екосистеми знищено

Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву Каховської ГЕС

Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на "інформаційному фронті" – ГУР

У Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС

Усі новини...
Росія
Зеленський: Росії вдається обходити міжнародні санкції, бачимо кожен напрямок
У Міноборони РФ заявили, що ДРГ намагалася переправитися через річку в Бєлгородській області
ЗМІ: Бельгія звернеться до України через нібито використання її зброї в Бєлгородській області
Останні новини
08:07
Попри спротив Польщі і Угорщини країни ЄС домовились про розподіл мігрантів
08:05
Прем’єрка Естонії – про введення військ в Україну: жодна країна не говорила про такі наміри
07:54
Влучний удар: у Донецьку Сили оборони знищили 56 окупантів
07:35
Росіяни запустили вночі до 16 ударних БпЛА та 6 крилатих ракет – повітряники
07:29
оновленоРосія вдарила ракетами по Житомирщині, загинула людина, є потерпілі
07:08
У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор
06:50
Сили оборони за минулу добу знищили 10 ворожих БпЛА – зведення
06:04
Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами – адвокат
05:30
Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW
04:42
Прем’єр Британії: Путін нас не перечекає, НАТО не здасться
Усі новини...
Реклама: