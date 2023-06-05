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Пригожин заявив, що військові РФ обстріляли "вагнерівців": найманці взяли в полон підполковника РФ

Альона Мазуренко Понеділок, 5 червня 2023, 10:15
Пригожин заявив, що військові РФ обстріляли вагнерівців: найманці взяли в полон підполковника РФ

Ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що його найманців у травні обстріляли російські військові. Навіть опублікував допит взятого в полон підполковника РФ.

Джерело: пресслужба Пригожина

Пригожин опублікував рапорт, де стверджує, що злочинців "Вагнера" 17 травня обстріляли російські кадрові військові, коли бойовики намагалися розмінувати дорогу.

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Дослівно: "Нами були виявлені фугаси у вигляді великої кількості пластиду, протитанкових мін і артилерійських снарядів, установлених в управляємому варіанті і виведених на позиції міністерства оборони.

Після попереднього огляду група приступила до розмінування, але була змушена припинити роботи, оскільки в районі населеного пункту Семигір'я по ним був відкритий вогонь із стрілецької зброї зі сторони позицій міністерства оборони".

Деталі: Бойовик стверджує, що внаслідок обстрілу була виведена з ладу вантажівка найманців "Урал" прямим потраплянням у двигун. Самі "вагнерівців" нібито не постраждали.

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Пригожин заявляє, що бойовики взяли в полон кривдника - командира російських військових і він був п'яний.

Бойовики також опублікували відео із затриманим підполковником Романом Веневітіним, який представляється командиром 72 бригади російських військ і заявляє, що відкрив вогонь по "вагнерівцях" через особисту неприязнь. Він також зізнається, що був п'яним.

Журналіст Bellingcat Христо Грозев підтвердив, що Веневітін дійсно кадровий військовий РФ - підполковник. 

Нагадаємо: 

  • Пригожин заявив 2 червня, що представники Міноборони РФ розмістили протитанкові міни та інші вибухові пристрої вздовж маршрутів, якими сили "Вагнера" відходили з Бахмута. За його словами, міни були розміщені в тилових районах, де не ведеться ніякої активності з боку України, а тому МО, ймовірно, мало на меті, влаштувати "Вагнеру" "публічну порку".

Теми: ПригожинВагнервійна
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