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Загибель двох курсантів на Харківщині: слідство каже, що вибухнув снаряд до "Піона"

Олександр ШумілінПонеділок, 5 червня 2023, 18:21
Загибель двох курсантів на Харківщині: слідство каже, що вибухнув снаряд до Піона
Фото Болвінова

31 травня в навчальному корпусі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування на Харківщини двоє курсантів-рятувальників загинули в результаті вибуху артснаряду до САУ "Піон".

Повідомлення: повідомлення начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова

Пряма мова: "Вибух в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування пролунав 31 першого травня. Все сталося прямо в навчальному корпусі – двоє молодих курсантів Університету цивільного захисту, нажаль, загинули.

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Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки вже працювали на місці події, зібрали речові докази, зокрема уламки - попередньо вибухнув артснаряд до САУ "Піон".

Деталі: Слідчі встановлюють, звідки на другому поверсі навчальної будівлі взявся бойовий снаряд та осіб причетних до цієї трагедії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 червня стало Харківська обласна прокуратура повідомила, що в одному з навчальних підрозділів ДСНС вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули 2 третьокурсники Університету цивільного захисту. Вибух стався 31 травня.
  • Після цього чотирьох посадовців харківського Національного університету цивільного захисту відсторонили на час розслідування.

Теми: Харківнадзвичайна подія
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