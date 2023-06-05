Загибель двох курсантів на Харківщині: слідство каже, що вибухнув снаряд до "Піона"

31 травня в навчальному корпусі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування на Харківщини двоє курсантів-рятувальників загинули в результаті вибуху артснаряду до САУ "Піон".

Повідомлення: повідомлення начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова

Пряма мова: "Вибух в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування пролунав 31 першого травня. Все сталося прямо в навчальному корпусі – двоє молодих курсантів Університету цивільного захисту, нажаль, загинули.

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Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки вже працювали на місці події, зібрали речові докази, зокрема уламки - попередньо вибухнув артснаряд до САУ "Піон".

Деталі: Слідчі встановлюють, звідки на другому поверсі навчальної будівлі взявся бойовий снаряд та осіб причетних до цієї трагедії.

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