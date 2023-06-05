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Голови райдержадміністрацій зажадали від Кличка відмовитись від суміщення посад

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 червня 2023, 20:42
Голови райдержадміністрацій зажадали від Кличка відмовитись від суміщення посад
скриншот з відео

Голови районних адміністрацій Києва оприлюднили спільне відео, на якому закликали мера столиці Віталія Кличка відмовитись від суміщення посад міського голови і голови КМДА. Кажуть, треба відновити повноваження районів.

Джерело: оприлюднене відео у Facebook голови Деснянського району Дмитра Ратнікова

Дослівно: "Ми, голови районних адміністрацій, пропонуємо меру відмовитись від одночасного суміщення декількох посад – міського голови і голови КМДА. Відновити відібрані повноваження районів".

Деталі: На відео Ратніков від імені голів РДА говорить про те, що вони бачать "бажання мера перекласти всю свою відповідальність за життєдіяльність міста виключно на райони".

При цьому, кажуть вони, Кличко начебто одночасно концентрує владу в одних руках та йде проти загальнодержавної політики децентралізації, мета якої передати більше прав і владних повноважень на місця.

"За останні роки райони позбавлені своїх районних рад, значної частини повноважень, управління місцевими комунальними підприємствами, наприклад, з утримання доріг, зелених насаджень, паркувальних майданчиків. Райони вже майже не впливають на медичні установи, не мають права фінансувати їх. Майже немає впливу на місцеві ЦНАПи", - скаржаться голови райдержадміністрацій.

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За їхніми словами, тепер місто змушує їх кількісно скорочувати управління соціального захисту, що зменшує можливості по роботі з пільговими категоріями населення. "А перед початком війни місто робило все можливе, аби замінити районні адміністрації на департаменти районів, підконтрольні особисто меру", - заявили голови РДА.

Вони роблять висновок, що "кожного дня, забираючи в районів повноваження, на них намагаються покласти ще більше відповідальності". "Час покласти цьому край", - заявили голови райдержадміністрацій.

Нагадаємо: Кличко сам має напружені стосунки з владою. Детальніше про конфлікт стосовно роботи так званих пунктів Незламності читайте "Як Зеленський і Кличко посварились через "пункти незламності". Що кажуть в ОП, у мерії та в інших регіонах"

Що було раніше: 1 червня міський голова Києва Віталій Кличко попросив уряд та ОП відсторонити голову Деснянського району Дмитра Ратнікова, поки триває слідство щодо того чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей. 

Теми: КиївВіталій Кличковійнаукриття
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