Кличко – на закиди Зеленського й "слуг": Маніпулювати не треба, всі пункти працюють

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що в місті відкрито понад 430 пунктів обігріву, і всі вони працюють, що можна перевірити за мапою на сайті міста.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова: "Адреси всіх пунктів є на карті, що розміщена на офіційному сайті нашого міста. Журналісти можуть перевірити, що всі заявлені пункти працюють. Це понад 430, карта постійно оновлюється.

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Я не хочу, особливо в нинішній ситуації, вступати в політичні баталії. Це безглуздо. Мені є в місті чим займатися.

Та зазначу, що маніпулювати не треба! Оскільки дивним виглядає: коли вчора я їздив перевіряв роботу пунктів, зустрічаю народних депутатів від партії влади. І вони в приватній розмові мені говорять, що всі пункти, де вони побували, відкриті і добре працюють. А потім постять якісь незрозумілі фото.

Це виглядає, м’яко кажучи, негарно. Як для українців, так і для наших іноземних партнерів. Сьогодні, як ніколи, всі повинні об’єднуватись і працювати спільно, а починаються якісь політичні танці".

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Деталі: Кличко повідомив, що за період відсутності в Києві електроенергії після масової ракетної атаки до більш ніж 430 пунктів обігріву звернулося всього 3700 людей – в основному, щоб зарядити телефони та інші гаджети.

Місто готується на випадок надзвичайної ситуації оперативно розгорнути ще понад 100 пунктів.

Мер повідомив, що до роботи пунктів обігріву залучені близько тисячі людей, 90% яких – працівники освітньої сфери, на базі якої розгорнуто більшість таких пунктів.

Кличко зазначив, що в період похолодань пункти виконують свою основну функцію – обігрів людей у випадку тимчасового припинення теплопостачання в їх будинках.

Місто забезпечило понад 400 генераторів для роботи цих пунктів. Ще близько 100 генераторів надали волонтери та благодійні організації, тому деякі пункти мають по два генератори, один з яких запасний. У приміщеннях пунктів також є запас питної води, чай та печиво, передбачені автономні пристрої для обігріву приміщень.

"Частину пунктів обігріватимуть централізовано. Для цього котельні, які розташовані поряд, оснащені потужними генераторами. Таких котелень 40. Також незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовило спеціально під пункти обігріву. Одна така котельня зможе підтримувати комфортну температуру одразу в кількох приміщеннях", - повідомив мер Києва.

Він наголосив, що міська влада робить усе, що може, для життєзабезпечення столиці та комфорту її мешканців.

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