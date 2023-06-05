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Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 червня 2023, 21:24
Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Списки українських пілотів для навчання на сучасних винищувачах давно сформовані, але поки що жоден український льотчик не вирушав на навчання за кордон.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "Наразі не йдеться про навчання пілотів. Вирушили перші групи авіаційних фахівців, які вивчають можливість подальшого розгортання навчання українських льотчиків".

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Деталі: Ігнат пояснив, що країни "авіаційної коаліції" висловлюють підтримку Україні та пропонують різні види підготовки, зокрема початкове навчання на різних етапах авіаційних спеціалістів, мова йде не лише про пілотів, а про авіаційних інженерів, які щодня обслуговуватимуть літаки, офіцерів бойового управління та інших.

Що передувало: Прем’єр Денис Шмигаль 5 червня під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі подякував останньому за лідерство у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати українських пілотів.

"Перші групи вже відправлені до Британії", – додав Шмигаль, не уточнивши, про кого йдеться.

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Нагадаємо: Було ухвалено рішення, що Україна отримає сучасні багатоцільові винищувачі F-16. Наразі триває узгодження технічних моментів. Як пояснював Ігнат, представники Повітряних сил постійно на контакті з міжнародними партнерами, вивчається момент, коли і які групи до яких країн поїдуть на навчання, і які будуть часові терміни.

Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУ
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