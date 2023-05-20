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США підтвердили участь у "коаліції винищувачів". Держави обговорять, коли дати F-16 Україні

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 08:47
США підтвердили участь у коаліції винищувачів. Держави обговорять, коли дати F-16 Україні
ВИНИЩУВАЧ F-16, GETTY IMAGES

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон долучиться до зусиль інших держав із навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління включно з F-16.

Про це Салліван заявив на брифінгу для журналістів у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Представник Білого дому нагадав, що США й союзники в останні місяці зосередились на наданні Україні засобів і техніки, необхідних для проведення ефективних наступальних операцій цієї весни і літа.

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"Ми надали Україні те, що їй потрібно, на основі тісних консультацій між нашими військовими і їхніми військовими. А тепер ми перейшли до обговорення вдосконалення українських ВПС як частини наших довгострокових зобов'язань щодо самооборони України", – пояснив він.

Салліван підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

На питання, чому США не задовольнили прохання України про F-16 раніше, радник Байдена підкреслив, що пріоритетом для Вашингтона була підготовка Києва до контрнаступу й надання відповідних засобів – від танків до бойових машин і реактивних систем залпового вогню і артилерійських боєприпасів.

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"Винищувачі F-16 не є частиною цього набору (засобів – ред.). І президент (Байден – ред.) вказував на те, що для цілей цього контрнаступу можливості F-16, порівняно з усім іншим, про що я говорив, не були першочерговими", – додав Салліван.

Нагадаємо, раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

Теми: винищувачіСШАвійназброя
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