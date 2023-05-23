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Повітряні сили спростовують старт навчань пілотів на F-16: триває підготовка

Валентина РоманенкоВівторок, 23 травня 2023, 13:37
Повітряні сили спростовують старт навчань пілотів на F-16: триває підготовка
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ УКРАЇНА – УКРІНФОРМ

Повітряні сили вітають фактичне створення "авіаційної коаліції", триває процес підготовки, але навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16 наразі не розпочалося.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни, які можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як уде проходити цей процес. Самих пілотів (в цих країнах –ред.) ще немає.

Всі очікують. Протягом вже тривалого часу мені доводилось, на жаль, спростовувати щоразу, що "пілоти навчаються у США, В Європі".. Раз на місяць (стабільно –ред.) з’являються такі новини і доводиться ставити крапки над "і". Тому що не потрібно давати якусь зайву надію.

На сьогодні ми маємо надзвичайно гарні новини, що вже фактично є авіаційна коаліція, низка країни буде готувати (українських) пілотів, деякі вже готові передавати нам винищувачі. Старт дано, рішення, що Україна матиме саме F-16, є. Далі вже технічні моменти, процеси. Представники Повітряних сил постійно на контакті з нашими партнерами, вивчається момент, коли і які групи в які країни поїдуть на навчання, і які будуть часові терміни".

Деталі: Ігнат додав, що "велику кількість пілотів не можна відправити освоювати F-16, тому що потрібно комусь воювати".

Речник Повітряних сил наголосив, що в момент, поки триває бесіда з журналістами, на східному фронті йде ризикована і напружена робота української тактичної авіації.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів управляти F-16.

Джерело "Укрінформу" в уряді Польщі підтвердило інформацію про початок навчань для українських пілотів на винищувачах F-16.

Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУ
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