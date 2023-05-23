Повітряні сили спростовують старт навчань пілотів на F-16: триває підготовка

Повітряні сили вітають фактичне створення "авіаційної коаліції", триває процес підготовки, але навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16 наразі не розпочалося.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни, які можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як уде проходити цей процес. Самих пілотів (в цих країнах –ред.) ще немає.

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Всі очікують. Протягом вже тривалого часу мені доводилось, на жаль, спростовувати щоразу, що "пілоти навчаються у США, В Європі".. Раз на місяць (стабільно –ред.) з’являються такі новини і доводиться ставити крапки над "і". Тому що не потрібно давати якусь зайву надію.

На сьогодні ми маємо надзвичайно гарні новини, що вже фактично є авіаційна коаліція, низка країни буде готувати (українських) пілотів, деякі вже готові передавати нам винищувачі. Старт дано, рішення, що Україна матиме саме F-16, є. Далі вже технічні моменти, процеси. Представники Повітряних сил постійно на контакті з нашими партнерами, вивчається момент, коли і які групи в які країни поїдуть на навчання, і які будуть часові терміни".

Деталі: Ігнат додав, що "велику кількість пілотів не можна відправити освоювати F-16, тому що потрібно комусь воювати".

ВІДЕО ДНЯ

Речник Повітряних сил наголосив, що в момент, поки триває бесіда з журналістами, на східному фронті йде ризикована і напружена робота української тактичної авіації.

Що передувало: Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів управляти F-16.

Джерело "Укрінформу" в уряді Польщі підтвердило інформацію про початок навчань для українських пілотів на винищувачах F-16.