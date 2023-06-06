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Вода біжить широким потоком: відео зі зруйнованої окупантами Каховської ГЕС

Ірина БалачукВівторок, 6 червня 2023, 08:43
Вода біжить широким потоком: відео зі зруйнованої окупантами Каховської ГЕС
Фото з Telegram Енергоатома

Президент Володимир Зеленський та центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI опублікували відео з підірваної російськими окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: ЗеленськийSPRAVDI та Енергоатом у Telegram

Деталі: На відео видно, що повністю зруйнована гребля і машинна зала ГЕС. Вода рухається великим потоком і дуже швидко.

Пряма мова Зеленського: "Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну".

Деталі: Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.

Дослівно Енергоатом: "Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції".

Деталі: Повідомляється, що на даний час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС (коротко)

Передісторія:

  • Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
  • За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
  • Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
  • У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.

Теми: Каховська ГЕСводавійнаХерсонська область
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