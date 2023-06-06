Вода біжить широким потоком: відео зі зруйнованої окупантами Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський та центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI опублікували відео з підірваної російськими окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: Зеленський, SPRAVDI та Енергоатом у Telegram

Деталі: На відео видно, що повністю зруйнована гребля і машинна зала ГЕС. Вода рухається великим потоком і дуже швидко.

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Відео з підірваної росіянами Каховської ГЕС. Відео з Telegram Spravdi pic.twitter.com/4HRlRLO3vR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

Пряма мова Зеленського: "Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну".

Деталі: Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.

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Дослівно Енергоатом: "Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.



Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції".



Деталі: Повідомляється, що на даний час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники.

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