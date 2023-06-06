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Пошкоджені гуртожиток і понад 20 авто − наслідки російського удару по Київщині

Ірина БалачукВівторок, 6 червня 2023, 11:07
Пошкоджені гуртожиток і понад 20 авто − наслідки російського удару по Київщині
Тут і далі фото з Telegram Нєбитова

Гуртожиток і понад 20 автомобілів пошкоджені, а також горів торговельний об’єкт у Київській області у результаті російської ракетної атаки вночі 6 червня.

Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів в одному із районів області.

Сталось також займання одного із торговельних об’єктів. Пожежу своєчасно ліквідували. Потерпілі відсутні". 

 

Деталі: Нєбитов закликав мешканців не торкатися уламків ракет, дронів або інших вибухонебезпечних предметів − у разі їх виявлення потрібно відразу повідомити екстрені служби.

 
 

Передісторія:

  • Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Києві та навколо столиці українська ППО знищила понад 20 повітряних цілей ворога.
  • Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі Києва пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.

Теми: Київська областьвійнаполіція
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