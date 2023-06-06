Пошкоджені гуртожиток і понад 20 авто − наслідки російського удару по Київщині
Вівторок, 6 червня 2023, 11:07
Гуртожиток і понад 20 автомобілів пошкоджені, а також горів торговельний об’єкт у Київській області у результаті російської ракетної атаки вночі 6 червня.
Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram
Пряма мова Нєбитова: "Внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів в одному із районів області.
Сталось також займання одного із торговельних об’єктів. Пожежу своєчасно ліквідували. Потерпілі відсутні".
Деталі: Нєбитов закликав мешканців не торкатися уламків ракет, дронів або інших вибухонебезпечних предметів − у разі їх виявлення потрібно відразу повідомити екстрені служби.
Передісторія:
- Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Києві та навколо столиці українська ППО знищила понад 20 повітряних цілей ворога.
- Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі Києва пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.