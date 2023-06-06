Пошкоджені гуртожиток і понад 20 авто − наслідки російського удару по Київщині

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Гуртожиток і понад 20 автомобілів пошкоджені, а також горів торговельний об’єкт у Київській області у результаті російської ракетної атаки вночі 6 червня.

Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів в одному із районів області.



Сталось також займання одного із торговельних об’єктів. Пожежу своєчасно ліквідували. Потерпілі відсутні".

Деталі: Нєбитов закликав мешканців не торкатися уламків ракет, дронів або інших вибухонебезпечних предметів − у разі їх виявлення потрібно відразу повідомити екстрені служби.

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