Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов відповів Пєскову щодо Каховської ГЕС: Чоловік з вусами волає нісенітниці

Валентина РоманенкоВівторок, 6 червня 2023, 15:17
Данілов відповів Пєскову щодо Каховської ГЕС: Чоловік з вусами волає нісенітниці
Олексій Данілов. фото РНБО

Україна не має жодного відношення до підриву Каховської ГЕС: секретар РНБО Олексій Данілов назвав нісенітницями заяви Кремля про нібито "українську диверсію".

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вони захлинаються від злоби, що не можуть вирішити питання військовим шляхом. І тому зараз вигадують різні нісенітниці, які не мають ніякого підтвердження.

Реклама:

По-перше, вона (ГЕС -ред.) була повністю під контролем російських окупантів, російських терористів ще з березня, на жаль, минулого року. Там не було жодного нашого військового або наших представників, тому про що волає ця людина (прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков -ред.), мені складно сказати. Але я вже звик, коли цей чоловік з вусами починає щось розповідати, якісь нісенітниці для того, щоб виправдати ту агресію, яку вони здійснюють по відношенню до нашої країни.

Нам було відомо, що у вересні-жовтні минулого року було зроблено так звані закладки. І саме зараз вони вирішили їх використати, щоб запобігти нашому контрнаступу, про який зі зрозумілих причин на сьогодні каже увесь світ.

Єдине, про що ми можемо говорити, – ми до цього не маємо ніякого відношення, що б там на Кремлі не розповідали".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Данілов підтвердив інформацію, що підрив на Каховській ГЕС влаштували представники 205-ї мотострілецької бригади російської армії.

"Звичайно, саме вони знаходилися й контролювали ситуацію до 2 годин 50 хвилин сьогоднішнього дня, того часу, коли вони зробили цей підрив, цей терористичний акт по відношенню до не тільки нашої країни, а до всесвіту", – сказав секретар РНБО.

Оновлено: На тому, що саме РФ підірвала греблю ГЕС, наголосив і президент Володимир Зеленський. Зокрема у зверненні до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки" 6 червня глава держави зазначив:

"Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. І це – справжній екоцид!..

На жаль, уже понад рік Росія контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати її якось ззовні, обстрілами фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами. І підірвана ними".

Теми: Каховська ГЕСДаніловвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Каховська ГЕС
Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський
Запрацювала перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: